Elezioni a Pontecagnano Faiano, si rafforza Bisogno: lo sostiene anche il centrodestra

Si allarga e rafforza la coalizione del candidato sindaco Giuseppe Bisogno. Dopo la discesa in campo con il supporto di quattro movimenti civici (Città Pubblica, Movimento Libero, Amare e Città Protagonista), ieri l’imprenditore di Pontecagnano Faiano ha raggiunto un’intesa anche con le forze politiche di centrodestra. Al suo fianco, dunque, ci saranno anche Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e Popolo della Famiglia.

“I rappresentanti dei partiti del centrodestra condividono la necessità di lavorare in sinergia per offrire alla città un’alternativa forte e credibile al sistema deluchiano che governa per interposta persona Pontecagnano Faiano. A tale fine, dopo un confronto serrato e costruttivo con il candidato espressione dei gruppi civici Giuseppe Bisogno, il centrodestra decide di aderire all’invito dello stesso e di costruire una larga coalizione in grado di vincere e di restituire speranze e dignità alla città. Per questo motivo, ed anteponendo gli interessi di Pontecagnano Faiano a legittime e credibili aspirazioni di personalità espressione dei partiti, si è deciso tutti insieme di condividere una battaglia di libertà nell’interesse primario dell’intera comunità. Insieme al candidato sindaco Bisogno, nei prossimi giorni, saranno individuate personalità che saranno espressione delle varie forze che compongono la coalizione al fine di definire un progetto di alto profilo da sottoporre agli elettori”

Ringrazio tutte le forze di centrodestra che, insieme ai movimenti civici, hanno riposto nella mia persona e nella mia candidatura a sindaco la loro fiducia per rafforzare la creazione di un progetto valido che rappresenti un'alternativa forte all'attuale amministrazione. La decisione di condividere questo percorso nasce dalla consapevolezza di noi tutti che sia necessario unirsi per fare in modo che Pontecagnano Faiano diventi un punto di riferimento per l’intera Provincia di Salerno. Il nostro tempo dovrà essere il futuro e per poterlo affrontare dobbiamo conoscere il passato e saperlo attualizzare. Ognuno di noi è chiamato a darsi dei confini e a fornirsi degli strumenti per poterli oltrepassare.

Il buon senso e il rispetto vengono da lontano e anche se viviamo tutti sotto lo stesso cielo non abbiamo tutti lo stesso orizzonte