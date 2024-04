Elezioni comunali 2024, stallo nel centrodestra: incognita Capaccio

La Lega avrebbe messo uno stop, almeno per il momento, alle trattative all’interno del centrodestra della provincia di Salerno, per i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiedendo la candidatura a sindaco per il comune di Capaccio Paestum.

Le trattative

La richiesta, avanzata dal deputato e coordinatore provinciale Attilio Pierro, sembra aver fermato il confronto interno alla coalizione che, nella mattinata di ieri, sembrava ad un passo dalla soluzione definitiva con i nomi di Gaetano Montalbano indicato da Forza Italia a Nocera Superiore, Tony Siniscalco scelto da Fratelli d'Italia a Baronissi ed un nome sempre di FdI oppure un civico (come Emanuele Sica) a Capaccio Paestum. Il partito di Matteo Salvini, però, sembra voler indicare almeno uno dei tre candidati sindaci. Di qui, la lunga attesa per la fumata bianca finale che potrebbe arrivare nella giornata di oggi o al massimo domani mattina.