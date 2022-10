Elezioni provinciali, dialogo centrodestra-Terzo Polo per il presidente: spuntano i primi nomi

Un nome unico sul quale far confluire tutti i voti, sperando di rompere il fronte deluchiano e del Partito Democratico all’interno delle amministrazioni comunali della Provincia di Salerno ed essere maggiormente competitivi: è questa l’idea che a cui starebbero lavorando i responsabili provinciali dei partiti del centrodestra e di Azione-Italia Viva.

Il Pd su Alfieri

Le elezioni provinciali 2022 per l’elezione del solo Presidente della Provincia si terranno il 20 Novembre e, quindi, entro la fine del mese di ottobre scadrà anche il termine per la presentazione ufficiale delle candidature. Il centro sinistra ha fatto, oramai, la sua scelta, abbandonando l’attuale presidente Michele Strianese – con alle spalle quattro anni di mandato – e puntando sul sindaco di Capaccio Franco Alfieri.

Il totonomi

Centrodestra ed Italia Viva – Azione, considerato che altri sindaci come Roberto Monaco e Sonia Alfano, hanno il vincolo dei pochi mesi di mandato a disposizione, potrebbero puntare sul nome di Cecilia Francese, primo cittadino civico di Battipaglia, vicina al Terzo Polo ma non ostile al centrodestra. La diretta interessata sarebbe già pronta alla sfida, a patto che vi sia al suo fianco un fronte compatto. Un altro nome in campo sarebbe quello del sindaco di Eboli Mario Conte, ma una parte del centrodestra lo considererebbe troppo “a sinistra” nonostante sia comunque un avversario politico del Pd deluchiano.