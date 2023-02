Elezioni a Pontecagnano Faiano, ora è ufficiale: il centrosinistra ricandida Lanzara

Si è riunito e costituto ieri sera, con il suo primo incontro, il gruppo delle forze politiche e civiche che si riconoscono nel centrosinistra a Pontecagnano Faiano. Tra i partecipanti i segretari ed i coordinatori del Partito Democratico, Partito Socialista italiano, Energie, Sveglia, Campania Libera e Ora, Noi, che hanno confermato il sostegno al sindaco uscente Giuseppe Lanzara.

L’imminente appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e della elezione diretta del Sindaco nella città di Pontecagnano Faiano rappresenta un momento fondamentale per il futuro della nostra comunità e altrettanto importante reputiamo sia il ruolo che i partiti politici debbano avere in Città. In una fase storica dove la disaffezione verso la “res publica” diventa maggioritaria, è decisivo rafforzare i perimetri politici partendo dai partiti che rappresentano un riferimento prioritario e interlocutore definito. C’è bisogno di affrontare i prossimi appuntamenti politici anteponendo un forte senso di responsabilità, mettendo in primo piano la Politica come attività nobile per governare, insieme, le opportunità di sviluppo che il nostro territorio troverà davanti a sè. Auspichiamo che le nostre posizioni politiche chiare possano, nel breve termine, raccogliere ulteriori adesioni tra le forze politiche che si riconoscono in questo campo. Reputiamo pertanto significativo e positivo questo primo incontro di concertazione della coalizione del Centro-Sinistra, la quale da ieri si è formalmente costituita e si ritroverà periodicamente, per approfondire e mettere in campo iniziative politiche tra la gente e nei quartieri, per immaginare insieme la Pontecagnano Faiano dei prossimi anni a sostegno del sindaco Giuseppe Lanzara