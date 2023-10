Cgil Salerno, La Via Maestra: straordinaria partecipazione della provincia di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Straordinaria partecipazione della provincia di Salerno: 200mila persone ieri, in Piazza San Giovanni a Roma, hanno manifestato in difesa della Costituzione per sostenere il diritto al lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare. Nelle settimane che hanno preceduto la grande manifestazione di Roma la Cgil Salerno ha coadiuvato i lavori per la costruzione di una rete territoriale che ad oggi conta l’adesione di dieci associazioni: Acli, Auser, Arci, Arci Gay, Anpi, Anppia, Federconsumatori, Libera, Sunia e Forum Anti Razzista. Oltre quindici i bus in partenza dai territori provinciali e diretti a Roma. Molte persone sono giunte anche con altri mezzi pubblici o privati.

Non solo. Incontro dopo incontro, territorio per territorio, luogo per luogo, si è riusciti a trovare la piena adesione anche di lavoratrici e lavoratori, di aziende pubbliche e private, di Istituzioni, organizzazioni giovanili, pensionati e studenti.

«La nostra presenza e quella delle Associazioni Provinciali che hanno condiviso con noi questo percorso, insieme a quella di migliaia e migliaia di persone, sancisce il nostro impegno, fermo e convinto, a sostenere il tema dei diritti – dichiara Antonio Apadula, Segretario generale Cgil Salerno-. Ieri è stato il punto di partenza. Da oggi comincia la lotta vera, quella per l’applicazione della Costituzione».