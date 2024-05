Politiche Sociali a rischio ad Agropoli, l'ex sindaco: "Chiude il piano di zona"

"Venerdì il piano sociale di zona del nostro ambito chiude nell’indifferenza degli amministratori del nostro territorio!": è l'allarme dell'ex sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. "Allora chi si occuperà degli anziani in difficoltà, dei minori abbandonati, delle famiglie con problemi di reddito, della tutela dei disabili, delle malattie legate alle dipendenze, degli emarginati insomma delle fasce deboli della nostra comunità? - domanda Coppola- E non meno che fine faranno le decine di operatori che lavorano in questo settore da anni in attesa di una stabilizzazione? Che fine faranno assistenti sociali, sociologi, psicologi? Nessuna soluzione, si chiude! Quando una comunità non difende i più deboli è una comunità senza anima, senza cuore".

L'appello dell'ex sindaco