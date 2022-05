Chiusura Museo dello Sbarco, Pecoraro: "Proclami disattesi, il Comune non investe sulla cultura"

Esplode la polemica politica dopo l’annunciata chiusura, questa mattina, del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale. Sulla questione è intervenuto la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Claudia Pecoraro che attacca la maggioranza di centrosinistra in materia di cultura.

Le critiche contro il Comune

Pecoraro attacca senza mezzi termini: “Questa è solo l’ultima dimostrazione dell’interesse che questa amministrazione comunale “riserva” alla Cultura e alla Storia. Prendiamo atto ancora una volta che quando non si parla di Luci d’Artista i proclami sono puntualmente disattesi, gettati al vento. È impossibile nascondere l’amarezza pensando di crescere un figlio in una città che mette puntualmente all’ultimo posto nelle proprie priorità politiche e progettuali valori come la Cultura e la Storia. Una città che si presenta alle Fiera del Turismo presentando sempre e solo Luci d’Artista, senza neanche condividere il programma dei prossimi anni nella Commissione Consiliare apposita. Decine di post riservati a un evento che di culturale non ha praticamente nulla, oltre che ai leitmotiv ripetuti testardamente per avere facili consensi, Piazza della Libertà, le navi da crociera, e la Salernitana (senza nemmeno un accenno però ai lavori mai terminati che ci costringono ancora oggi a vedere un settore chiuso al pubblico, unico caso in Italia). Nessuna azione concreta è stata posta in essere per provare a salvare un patrimonio cittadino inestimabile, solo silenzio assordante. Lo stesso silenzio che i salernitani e le salernitane si ritrovano a dover incassare quando si parla di parchi chiusi, di strade invase da topi e blatte, di un centro storico trascurato da anni. Un’altra sconfitta che paga un’intera comunità, ma che ha i soliti responsabili” conclude Pecoraro.