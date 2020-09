Lavori di telefonia: chiusura notturna per la SS163 Amalfitana

Disagi in vista per residenti e frequentatori della Costiera Amalfitana. Per consentire lavori urgenti ad una società telefonica sarà interdetta alla circolazione la SS163. In particolare, tra le 23.50 di martedì 15 e le 7 di mercoledì 16 settembre 2020 sarà chiuso al traffico il tratto dal km 26,950 al km 27,100, nel territorio comunale di Amalfi.

Le strade alternative

Per i mezzi provenienti da Vietri in direzione Positano il percorso consigliato è l’autostrada A3 Napoli-Salerno con uscita allo svincolo di Castellammare di Stabia oppure l’uscita sulla ex 366 Agerolina al bivio di Lone al Km 28,020, mentre per i veicoli provenienti da Sorrento in direzione Vietri il percorso consigliato è l’uscita Gragnano sulla ex SS366 “Agerolina” (bivio per Amalfi).