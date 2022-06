Chiude l'Usca a Salerno, Santoro: "Nessun tampone gratuito con diecimila casi giornalieri, vergogna regionale"

Nonostante i contagi da Covid continuino a salire, dal 1° luglio le Usca chiuderanno i battenti. "Siamo alle porte di uno scandalo non solo regionale ma nazionale - commenta il consigliere Dante Santoro - In Campania ancora peggio di altri territori perchè nessuno ha messo in campo azioni alternative alle chiusure che dal 1 luglio avremo delle USCA pubbliche, le strutture aperte ai cittadini che vogliono fare i tamponi garantiti gratuitamente dallo Stato e dalla Regione".

L'ira di Santoro