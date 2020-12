Baronissi: riaperto il cimitero, la soddisfazione della Lega

Stop agli ingressi scaglionati al cimitero di Baronissi che riapre i battenti. Il coordinamento cittadino della Lega Baronissi esprime massima soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale abbia deciso di accogliere la proposta di riapertura quotidiana del campo santo.

Sono state recepite le nostre considerazioni, legate all'evidenza che il Cimitero non è nè un luogo di assembramenti, né affollato e, soprattutto in questo periodo, non può essere fonte di contagio. Difatti, tali circostanze, a riprova del fondamento della nostra richiesta inviata tramite PEC all'indirizzo del Sig. Sindaco, sono state documentate, dai video girati e diffusi su internet, dal nostro dirigente Mimmo Apicella, che ringraziamo.

Questo evento dimostra che, se anche lontani dai banchi consiliari, l'amore e l'impegno per il bene della nostra cittadina si può concretizzare sempre con forza e determinazione! E sarà il primo di una lunga serie!

Ringraziamo il Sindaco per aver dato voce e vita a una richiesta di buon senso, volta al bene esclusivo della nostra collettività.