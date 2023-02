Cinofilia, Gasparri fa tappa a Roscigno: "Valorizzare le attività nei parchi"

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Fi) ha partecipato, nel comune di Roscigno, all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, all'evento “Cinofilia nei parchi”, dove è stata presentata la proposta di modifica della legge 394/1991. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Pino Palmieri e l’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo.

Il tema cinofilia

"Bisogna valorizzare i parchi nazionali – ha affermato il senatore Gasparri - ma dobbiamo sviluppare anche attività produttive come quelle cinofile che incoraggino il turismo affinchè si possano creare occasioni di occupazione e di sviluppo in questo settore. Quello di oggi è stato un incontro importante per raccogliere le istanze del territorio da cui spero possano nascere iniziative concrete e di interesse anche per l'area del Cilento. Mi farò promotore di iniziative legislative che riguardano la cinofilia e i parchi nazionali da cui, mi auguro, si possa sviluppare un'attenzione diversa, su questi temi, e di cultura ambientale” ha concluso l’esponente di Forza Italia.