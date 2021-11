Circolo di Rifondazione Comunista, banchetto a Piazza Eugenio Abbro per incontrare la cittadinanza sul Recovery Fund

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Covid-19 ha mostrato gli effetti deleteri di anni di decisioni politiche improntate alla distruzione della medicina territoriale, ognuno di noi è stato toccato, direttamente o indirettamente, dalle conseguenze dell’impatto del virus su una sanità vacillante. In tanti hanno cercato aiuto nelle poche strutture esistenti e hanno sperimentato come la gestione della pandemia abbia oberato gli operatori sanitari e i volontari.

L’emergenza ha reso palese come sia urgente dare ascolto alle denunce volte a evidenziare l’assenza di una politica di gestione sanitaria e la fallacia insita in questo sistema.

Per questo, domenica 14 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00, il Circolo di Rifondazione Comunista Francesco Gagliardi sarà presente con un banchetto a Piazza Eugenio Abbro, per incontrare la cittadinanza e per un confrontarsi con lei su tutti quei progetti che potranno essere finanziati dal Recovery Fund.

Il programma in materia sanitaria prevede, infatti, l’istituzione di:

1) un “Ospedale di Comunità” per aree distrettuali tra 80.000 e 100.000 abitanti. La struttura servirà per ricoveri brevi di massimo 30 giorni;

2) una “Casa di Comunità” per i pazienti cronici;

3) una “Rete Complessa per l’Assistenza Domiciliare” con centrali per telemedicina;

4) una “Casa del Parto” collegata ai consultori; 5) un “Coordinamento per la rete Socio-Sanitaria”.

Questi progetti non sono mera utopia: OGGI è possibile realizzarli e, soprattutto, è possibile farlo nella nostra città, in conformità con le disposizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.