Castellabate, il circolo del Pd ricorda David Sassoli con la "cartella filatelica"

Il Circolo del Partito Democratico di Castellabate ha ricordato, a un anno dalla sua scomparsa, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

L’iniziativa

Proprio in quest’importante occasione è stato donato al sindaco Marco Rizzo la cartella filatelica di Poste Italiane della serie telematica “Il senso civico”. Un dono per non dimenticare un grande uomo che ha fatto della politica la sua vita. “Ho sempre stimato David Sassoli, grande uomo politico. Il suo modo di fare politica deve essere da esempio per tutti. Conserverò davvero con piacere questo gradito dono” ha dichiara il sindaco Marco Rizzo.