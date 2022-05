Cirielli: “Per Eboli tracciato alternativo, FdI al Governo eliminerà questa inutile prepotenza”

“Un’opportunità importante per Salerno e la sua provincia, dal momento che l’area interessata dagli interventi di alta velocità ferroviaria è compresa tra la Piana del Sele e il Cilento. Ma Rete Ferroviaria Italiana pensi a un tracciato che non incida negativamente sul territorio, non sia altamente impattante e porti giovamento e vantaggi all’intera zona, prevedendo, ad esempio, almeno una fermata e la realizzazione di un nodo logistico che possa facilitare lo scambio di merci e favorire i produttori locali”.

Lo ha detto il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Ma soprattutto si tenga nella dovuta considerazione la problematica, molto seria, degli eventuali espropri nel tratto che rientra nel comune di Eboli, che rappresenta una zona residenziale della città, e successivi abbattimenti di abitazioni e attività produttive. Potrebbero portare mutamenti considerevoli e in negativo, oltre che da un punto di vista ambientale e urbanistico, anche per quanto concerne l’aspetto socio-economico della città. Un grosso danno, insomma, per le tante famiglie che vedrebbero le proprie case, frutto di sacrifici di una vita, inesorabilmente demolite. Una volta al governo, Fratelli d’Italia eliminerà questa inutile prepotenza. Per il tratto di rete ferroviaria che attraversa Eboli, dunque, sarebbe auspicabile un tracciato alternativo allo schema proposto da Rfi”, conclude Cirielli.