Cisl Salerno, Rosario Giuliano nuovo segretario generale First

Il battipagliese Rosario Giuliano è il nuovo segretario generale dei bancari ed assicurativi della Cisl di Salerno (First). Prende il posto di Cosimo Melillo che ha esaurito i mandati previsti dallo Statuto confederale. A Melillo è andato il riconoscimento unanime del direttivo provinciale.

L'identikit

Dipendente della Banca Campania Centro di Battipaglia, il 62enne Giuliano è nell'universo Cisl da 25 anni e proviene dal comparto delle banche di credito cooperativo, le vecchie Casse Rurali, ed è, attualmente, coordinatore regionale delle Bcc. Il segretario generale della Cisl di SALERNO, Gerardo Ceres, durante il direttivo provinciale di categoria, prosegue la nota, "ha portato i saluti, riconfermando la vicinanza alla Federazione e al nuovo segretario, ringraziando soprattutto Cosimo Melillo per il grande lavoro svolto in questi anni a difesa e tutela dei lavoratori del credito". "Il mio lavoro - ha detto Giuliano - sarà incentrato sui lavoratori e la salvaguardia dei loro diritti. Andremo a rafforzare la First Salerno sul tracciato seguito in questi anni”.