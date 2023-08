Vendita dell’ex Cofima, Italo Cirielli (Fdi): “Cava ha perso una grande opportunità”

“Giunge al termine la lunga telenovelas riguardo il sito ex Co.Fi.Ma. Dato il modo in cui è stato in questi anni usata come capro espiatorio di tutti i mali dall’Amministrazione Servalli e dalla sinistra cittadina, mi ritengo soddisfatto che siamo giunti alla fine di questa continua storiella lamentosa che vede nella sua compravendita la panacea di tutti mali della città”. È quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli, che commenta la sottoscrizione dell’atto di vendita del complesso industriale dismesso, avvenuta qualche giorno fa.

La nota

“Naturalmente, come a più riprese ribadito da chi quell’operazione l’aveva patrocinata – aggiunge Cirielli - mi riferisco all’allora centrodestra, l’acquisto dell’area in questione nei pressi del centro cittadino, era un vero e proprio affare a prescindere da quello che vi si voleva realizzare. A supporto di questa tesi, e in opposizione alle lamentele della sinistra cittadina, mi preme ricordare che il lotto è stato acquistato per circa 4 milioni di euro e venduto oggi per circa 5 milioni e mezzo di euro. Un plus valore di circa un milione e mezzo che sicuramente aiuterà i nostri concittadini, ma soprattutto un’amministrazione, quella a guida Servalli, che creando un disavanzo di 60 milioni di euro, rischia seriamente di rispondere del proprio operato dinanzi alla Corte dei Conti. Da come si evince bene dalle carte ufficiali, l’obiettivo che si erano posti Comune, Provincia e Regione era quello di realizzare su quell’area un nuovo ospedale, più moderno e confacente alle esigenze del nostro territorio. Naturalmente terminata l’esperienza di governo del centrodestra, con il Pd che governava ovunque, si è scelto di accantonare questo progetto, di lamentarsi solamente e non sfruttare quell’area in alcun modo. Insomma, così come sta accadendo per tanti spazi cittadini, dalla Mediateca al Teatro Luca Barba, dalla piscina al velodromo, da Santa Maria al Rifugio al Pala Eventi, anche l’ex Co.Fi.Ma per questa amministrazione priva di idee è diventata un peso di cui liberarsi e non un contenitore posto alle porte della città che potesse diventare un volano economico e di servizi. Giusto per dare un’idea, sarebbe potuto essere un grande polo fieristico dove poter organizzare manifestazione ed eventi per promuovere le bellezze del nostro territorio, ma la mancanza di visione di questa amministrazione ha portato all’unica soluzione possibile: la vendita, come detto in precedenza, con un buon margine per tutti quanti. Non mi resta che fare i miei auguri all’imprenditore che ha deciso di investire nella nostra città acquistando il sito, pare per realizzare un nuovo insediamento produttivo, nella speranza che ciò abbia riflessi positivi per lui e per tutta la collettività cavese. Investire, soprattutto in questo periodo, è un atto coraggioso e bisogna dare a Cesare quel di Cesare, con il rammarico che ancora una volta Cava è stata umiliata da una politica che non sogna”.