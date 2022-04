Colpo di pistola contro escavatore a Nocera, Cirielli (FdI): "La misura è colpa, intervenga Lamorgese"

“Continua l’assurda e inaccettabile escalation criminale a Nocera Inferiore. Questa volta è stato sparato un colpo di pistola contro un escavatore all’interno di un cantiere. Sei episodi di matrice delinquenziale in meno di tre mesi. Un vero e proprio allarme sociale a cui far fronte immediatamente. La misura è colma". Lo dichiara il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, che annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare direttamente al ministro dell'Interno Luciana Lamargese.

L'intervento del deputato

Per Cirielli "è improcrastinabile una tempestiva risposta da parte di questo inconcludente governo – Draghi è troppo impegnato nel dirimere i contrasti tra Pd e M5s per preoccuparsi del territorio – che ponga fine a questo stato di perenne emergenza sulla sicurezza della città. Oltre che sul piano giudiziario e normativo, bisogna intervenire soprattutto sul potenziamento degli organici perché, nonostante il grande lavoro delle forze dell’ordine, c’è un incremento della criminalità”. Di qui l'annuncio: “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per conoscere le iniziative che intende adottare per frenare questo allarmante fenomeno. Il Questore e il Prefetto intervengano con più fermezza adottando strategie per evitare che questi eventi possano riproporsi in futuro”, conclude Cirielli