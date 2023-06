Nuovo comandante dei vigili a Pontecagnano, Bisogno: “Nominato un candidato del Pd, scelta inopportuna”

Il consigliere comunale di Città Pubblica Giuseppe Bisogno interviene sulla nomina del nuovo comandante della polizia municipale, arrivata con decreto firmato dal sindaco lo scorso 12 giugno: "Il sindaco Lanzara dovrebbe sapere che c'è una linea sottile che separa quel che è lecito da quel che è opportuno. La nomina del nuovo comandante della polizia municipale, Antonio Vecchione, chiamato Tonino da tutti noi, conferma che qualcuno ha dimenticato che governare una città non significa esserne padroni. A conferma di ciò c'è la nomina di un comandante della Polizia Municipale candidato alle ultime elezioni nella lista del Partito Democratico".

La critica

Bisogno incalza: "Lungi da me discutere o mettere in dubbio le capacità e le competenze di Tonino, ma la totale assenza di scrupoli da parte del sindaco ricorda la famosa frase del Marchese del Grillo: "Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un ...". Una superbia che non può calpestare le regole etiche del gioco democratico in nome di un consenso ricevuto. Il potere, è bene ricordarlo, è una funzione al servizio della gente e non invece una posizione di dominio sulla gente".