Nasce a Salerno il comitato "No Draghi": "No alla gestione sociale repressiva del Governo"

Nasce a Salerno e provincia il Comitato “No Draghi”, composto dal Partito Comunista, dal Comitato “No Green Pass”, dall'associazione “Liberazione” e dalla formazione “Riconquistiamo l’Italia”.

La nota

"La situazione economica e sociale del nostro paese, dovuta alla crisi del covid e della guerra in Ucraina, nel “silenzio sociale” del mainstream sta gettando sul lastrico migliaia di lavoratrici e lavoratori salariati, piccoli commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. - si legge nella nota del Comitato - Le politiche del Governo Draghi e delle forze politiche che lo sostengono, unite alle apolitiche regionali e locali del Governatore De Luca, non solo non stanno portando a risultati efficaci ma aggravano sempre di più la situazione della classe lavoratrice e delle giovani generazioni. Se le ingerenze della Nato in campo internazionale e locale rischiano di spingerci verso una nuova guerra mondiale, le scelte politiche in tema di emigrazione, sanità, istruzione, trasporto ed edilizia stanno portando il territorio salernitano, e in generale quello regionale, sempre più verso il baratro. Per questi motivi, anche a Salerno e Provincia, forze sociali, partiti politici e singoli cittadini, propongono che si costituisca il “Comitato No Draghi” e moltiplichi la sua presenza ed influenza, in modo articolato e flessibile, coinvolgendo forze anche locali, pur mantenendone la piena rappresentatività per tornare nelle piazze, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro e di studio, per ricominciare, rialzando la testa, riprendendo le antiche e contemporanee bandiere del lavoro e dei diritti dei lavoratori contro la gestione sociale repressiva del Governo Draghi", concludono.