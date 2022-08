Elezioni politiche 2022, comizio in piazza di Matteo Salvini a Capitello

Sarà il leader nazionale della Lega Matteo Salvini ad aprire la campagna elettorale di Attilio Pierro, consigliere regionale e candidato nel collegio uninominale del Eboli-Sapri per la Camera dei Deputati.

Il comizio

L’appuntamento è per giovedì 25 agosto, alle 21:30, in Piazza Radio Libere, in località Capitello nel comune di Ispani. Non è la prima volta che il segretario del Carroccio fa tappa nel Golfo di Policastro: nel 2020, in occasione delle elezioni regionali, fece un comizio a Sapri.