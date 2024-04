Elezioni a Bellizzi, Volpe pronto per il terzo mandato: "Il nostro lavoro continua"

Prima giornata in piazza, a Bellizzi, per Mimmo Volpe, il sindaco uscente che, nella prossima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, proverà ad ottenere dagli elettori del centro della Piana del Sele i voti sufficienti per raggiungere il terzo mandato da primo cittadino.

Il messaggio alla città

“Stamattina - scrive Volpe sui social - un primo confronto con la nostra comunità. Saremo in ogni quartiere a presentare progetti e idee per la città vituosa. Tanta gente ad ascoltare. Viabilità, aeroporto, asili nido e polo per la diagnostica interdistrettuale. Grazie per l’affetto e il sostegno. Il progetto di Città Possibile si consolida per uno sviluppo sostenibile".