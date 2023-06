Commemorazione di Giacomo Matteotti: 10 giugno a Salerno, con Maraio, Volpe e Del Duca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 10 giugno 1924 una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, rapì e assassinò il deputato socialista Giacomo Matteotti dopo che lo stesso aveva denunciato, in un vibrante e coraggioso intervento alla Camera dei Deputati, i brogli elettorali e il crescente clima di violenza messi in atto dalla nascente dittatura di Mussolini.

In vista del centenario dell’assassinio il Partito Socialista ricorda con una iniziativa pubblica in tutte le piazze d’Italia la figura del leader socialista. A Salerno, sabato 10 giugno alle ore 10.30, i dirigenti del Psi si ritroveranno in piazza Matteotti per deporre una corona nella piazza a lui intitolata.

Saranno presenti il Segretario nazionale, Enzo Maraio, il Consigliere regionale socialista, Andrea Volpe, il segretario provinciale, Silvano Del Duca, gli amministratori e i dirigenti del partito della provincia di Salerno.