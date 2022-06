Arrestato il consigliere Falcone a Battipaglia: la sindaca esprime solidarietà mentre Fratelli d'Italia lo sospende dal partito

"Esprimo piena solidarietà al consigliere comunale Francesco Falcone. Lo faccio anche a nome dell’amministrazione tutta per la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto". Lo ha detto la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, dopo l'arresto per tentata concussione del consigliere, ex presidente del consiglio comunale del comune della Piana del Sele. "Nell’essere certi che il consigliere riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti, così come gli altri indagati, confidiamo nel lavoro della Magistratura che chiarirà in breve tempo l’intera vicenda. - ha aggiunto la prima cittadina- L’azione dell’amministrazione va avanti. Ci sono scadenze ed appuntamenti fondamentali che Battipaglia non può mancare".

La nota del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Annalisa Spera