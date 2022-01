Commissione Ambiente e Cultura: il sindaco rassicura le cooperative, ma il bando non convince i lavoratori

Si è riunita questa mattina a Palazzo di Città la Commissione Ambiente e Cultura – presieduta dal consigliere comunale Arturo Iannelli – per discutere dell’attuale situazione dei lavoratori delle cooperative e delle possibili soluzioni da adottare nell’immediato futuro. Presente l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella e il dirigente del Settore. Nella giornata di ieri è stato già pubblicato sulla homepage del sito dell'Ente il bando della gara europea per l'appalto biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino. Tuttavia, alcuni requisiti della gara non convincono i lavoratori che, stamattina, hanno manifestato il loro dissenso bloccando anche il traffico per diversi minuti, alla presenza del sindacalista Angelo Rispoli della Csa.

Parla il sindaco Vincenzo Napoli

"E’ alla costante attenzione dell’Amministrazione Comunale la situazione dei lavoratori che stanno vivendo questo momento di grande difficoltà. I punti cardini sui quali si muove l’operato dell’Ente è quello di garantire i massimi servizi alla Collettività, razionalizzando gli aspetti economici e, soprattutto, seguire tutte le possibili scelte in difesa e tutela di tutta la categoria dei lavoratori. Ogni altra soluzione che i sedicenti difensori civici intendono applicare è fuorviante e assolutamente demagogica. La nostra Amministrazione intraprende scelte dettate dalla legge e su quel solco lavora sempre nel massimo rispetto delle persone".

Intanto, il prossimo lunedì 24 gennaio alle ore 15, il presidente della Commissione Ambiente e Cultura, Arturo Iannelli ha convocato, sempre a Palazzo di Città, una nuova riunione straordinaria con l'assessore Natella e i dirigenti del Settore, estendendo l'invito a tutti i consiglieri comunali interessati a trattare l'argomento.