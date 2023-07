Convocare la Commissione Mobilità. È quanto chiedono Fratelli d'Italia e Cava 4.0 in merito ai lavori di riqualificazione di piazza San Francesco e dei relativi parcheggi interrati a Cava de' Tirreni.

I lavori

Tale intervento porterà all'eliminazione di 94 posti di parcheggio. "La circostanza - scrive Italo Cirielli di Fdi - inciderà negativamente sulle attività produttive e sulla vivibilità della zona, in quanto determinerà la privazione di ulteriori posti auto dopo quelli già soppressi sul trincerone ferroviario, ove si sta realizzando il Parco Urbano". Fdi e Cava 4.0, lo scorso 6 aprile, hanno presentato una serie di proposte elaborate dall’ingegner Michele Picariello, responsabile del Dipartimento Mobilità di FdI, per far fronte all’eliminazione dei posti auto insistenti sul posto, oltre che un apposito Ordine del Giorno, individuando aree limitrofe che garantirebbero oltre 100 stalli di sosta. Il 2 maggio, inoltre, si è tenuta la seduta della nona Commissione consiliare Mobilità e Sicurezza per discutere le proposte avanzate: in quella sede si è deciso di acquisire i pareri tecnici da parte della Polizia Locale e di Metellia Servizi "ma a tutt’oggi - scrivono Fdi e Cava 4.0 - non c’è stato alcun riscontro. Dobbiamo quindi dedurre che l’amministrazione comunale non abbia preso in alcuna considerazione i nostri suggerimenti e che, come sempre, gli inviti a collaborare per il bene della città servano soltanto a gettare fumo negli occhi". Di qui la richiesta di una nuova convocazione della commissione "affinché i commissari possano prendere posizione in ordine alle proposte relative al Piano di Sosta e di Mobilità Straordinario per il tempo di realizzazione dei lavori di Piazza S. Francesco".