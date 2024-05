Commissione Disegno Urbano e Territorio a Cava, FdI contro il sindaco: "Non riesce nemmeno a far votare il nuovo presidente"

“La maggioranza prova a far finta di niente, ma è ormai palesemente chiaro che è allo sbando e non ha nemmeno i voti per far eleggere il presidente della Commissione Urbanistica. Come può pensare di poter governare la città di Cava de’ Tirreni per altri due anni in queste condizioni?”. A porre il quesito è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli, all’esito della riunione della Commissione che si è riunita nella giornata di ieri, lunedì 19 febbraio, per l’elezione, tra l’altro del nuovo presidente della stessa, dato che Franco Manzo ha dato le dimissioni dopo l’uscita dalla maggioranza del gruppo di Azione, di cui fa parte. “E’ estremamente grave, nonché sintomatico dello stato di debolezza in cui vige l’Amministrazione comunale, il fatto che i componenti della maggioranza si siano presentati senza un nome da proporre e, dopo breve e concitata discussione, abbiano deciso di candidare Danilo Leo, non riuscendo a farlo eleggere perché non vi erano in numeri, – prosegue il consigliere Cirielli - ma ancor più grave è stato il fatto che ad appoggiare questa candidatura era anche Pasquale Salsano, consigliere della Fratellanza che dovrebbe rappresentare l’opposizione anche se è palese che ormai è diventata la stampella della maggioranza Servalli”.

L'appello del consigliere di Fratelli d’Italia:

“Invitiamo, dunque, la Fratellanza ad avere un atteggiamento più trasparente nei confronti dei propri elettori e dichiarare apertamente che ha tradito il mandato elettorale conferito al momento della votazione. E, contestualmente, chiediamo all’Amministrazione guidata da Servalli di prendere atto che con una maggioranza sempre più disunita e in disaccordo su quasi tutto non si può amministrare la città. Riteniamo che ci debba essere un limite di ragionevolezza e di serietà allo sbando che l’amministrazione comunale sta vivendo ormai da tempo. Cava merita molto più di questo spettacolo poco decoroso”.