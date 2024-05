Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta apre il tour elettorale da Capo Saragnano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Da un luogo iconico, Capo Saragnano, simbolo dei primi insediamenti storici risalenti alla fondazione di Baronissi nei secoli, la candidata a Sindaco Anna Petta ha aperto il suo tour elettorale per dialogare con i cittadini e trasmettere la sua visione di futuro e progresso.

«Le frazioni sono cuori pulsanti della nostra comunità. Vogliamo riportare dinamismo, sviluppo e vitalità in queste aree con il recupero e la valorizzazione delle frazioni. Per questo motivo, abbiamo inserito nel nostro programma elettorale l’istituzione della Consulta delle Frazioni. Questo sarà un luogo dove ascolteremo le vostre esigenze e lavoreremo insieme per migliorare la qualità della vita di tutti. Desideriamo che ogni frazione diventi un luogo dove si vive bene, dove ognuno si sente a casa. Stiamo pianificando nuovi parcheggi in aree strategiche e lungo le frazioni alte. Non vogliamo che parcheggiare sia un problema, ma una comodità che permetta a tutti di godere appieno della nostra città». Sono le parole di Anna Petta, accolta dai cittadini della frazione di Capo Saragnano

«Vogliamo incentivare l'imprenditorialità nelle frazioni, offrendo incentivi a chi investe in queste aree. Con un regime di tasse comunali agevolato, intendiamo sostenere i giovani imprenditori e favorire lo sviluppo economico delle frazioni, creando nuove opportunità di lavoro e stimolando la crescita locale. Inoltre, ridurremo i tributi per i negozi delle frazioni, perché crediamo che sostenere le attività commerciali locali sia fondamentale per una comunità prospera e vivace». Afferma Anna Petta, Candidata al Sindaco di Baronissi.

«Per chi, come me, ama la natura e il nostro splendido territorio, vogliamo realizzare percorsi di trekking e organizzare aree picnic attrezzate nelle frazioni collinari. Baronissi è ricca di bellezze naturali, e vogliamo valorizzarle, offrendo a tutti l'opportunità di esplorare e godere del nostro meraviglioso territorio. Questi percorsi non solo promuoveranno il turismo locale, ma offriranno anche nuovi spazi di svago e benessere per i cittadini». spiega Petta.

Il comizio di Capo Saragnano ha coinciso con la celebrazione di un momento molto significativo: l’anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, un uomo il cui coraggio e la cui integrità hanno lasciato un segno indelebile nella nostra società.

“Falcone ci ha lasciato con parole profonde che vorrei condividere con voi: “A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. Queste parole risuonano profondamente in me. Come Falcone, anch'io credo fermamente che le idee e i valori che coltiviamo oggi non siano destinati a scomparire con noi. Al contrario, essi continueranno a vivere, a guidare e a ispirare le generazioni future. È con questo spirito che mi presento a voi oggi. Non come un individuo che cerca il potere per sé, ma come una di voi, determinata a far camminare le nostre idee comuni sulle gambe di tutti noi. Insieme, possiamo costruire una città basata su giustizia, integrità e progresso. Ricordiamo Falcone non solo per quello che ha fatto, ma per ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.