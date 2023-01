Comune di Battipaglia: Mutalipassi rinuncia all'incarico di Revisore dei Conti

Nessun avvicinamento politico e istituzionale tra la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ed il neo presidente della Provincia Franco Alfieri: Roberto Mutalipassi, primo cittadio di Agropoli e uomo di strettissima fiducia di Alfieri, dopo essere stato eletto dal Consiglio Comunale di Battipaglia quale Revisore dei Conti dell’ente, avrebbe già comunicato la propria rinuncia all’incarico professionale.

Il retroscena

In molti lo leggono come un segnale politico chiaro che, tra l’altro, confermerebbe come la scelta di Mutalipassi non sia stata, preventivamente, concordata con lo stesso Alfieri, ma che potrebbe essere stato un tentativo, da parte della sindaca Francese di accendere una linea di credito con Alfieri. Tutto, però, sarebbe fallito con la maggioranza del Comune di Battipaglia che, a questo punto, deve provare a trovare un accordo per l’elezione del nuovo Revisore dei Conti.