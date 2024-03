Bilancio di previsione 2024/2026: il gruppo di opposizione “Radici” vigilerà sul Comune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La maggioranza di Governo di Bracigliano, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, uno strumento di fondamentale importanza per la programmazione dell’attività politico-amministrativa di un territorio di propria competenza in riferimento alla gestione della cosa pubblica.

Il Gruppo di opposizione “Radici”, sul punto specifico è intervenuto per fare chiarezza sui possibili scenari che il bilancio di previsione mette in luce, soprattutto in materia di interventi di natura urbanistica che riguardano il territorio comunale di Bracigliano, il cui sviluppo passa proprio attraverso la realizzazione di opere strategiche da indirizzare secondo linee programmatiche ben precise. “Saremo vigili ed attenti – hanno affermato i Consiglieri del Gruppo “Radici” – riguardo l’attività della maggioranza di governo sulla programmazione che intende mettere in campo a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Conosciamo bene le dinamiche economico-finanziarie che scandiscono le azioni amministrative. Prima che l’attuale maggioranza venisse eletta per guidare il governo locale, l’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Rescigno, seppur nelle difficoltà dei tagli che il Governo Centrale ha attuato nei confronti degli Enti Locali, è riuscita comunque a portare avanti gran parte delle opere pubbliche e dei servizi in favore dei cittadini. Senza contare, poi, che ha dovuto affrontare anche il periodo buio della pandemia, a partire dal 2020 fino alla conclusione della consiliatura”.

L’auspicio da parte del gruppo “Radici” è quello che il governo cittadino possa operare per il bene della collettività attraverso una gestione amministrativa paragonabile a quella del “buon padre di famiglia”, che agisce con sentimenti di altruismo.