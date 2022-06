Comune di Bracigliano, Iuliano nomina la giunta: ecco i nuovi assessori

Il neo sindaco di Bracigliano Gianni Iuliano, dopo il giuramento pronunciato nel primo Consiglio Comunale che ha inaugurato i lavori della nuova amministrazione comunale, ha provveduto alla nomina della nuova Giunta, seguendo un criterio di merito per i voti conseguiti dai primi quattro consiglieri eletti.

La nuova giunta

Dunque, il nuovo Esecutivo di Governo sarà così formato:

· Ferdinando Albano, Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali e Politiche Agricole;

· Maria Siniscalchi, Assessore con delega alla Pubblica Istruzione e alla Cultura;

· Carmela Santaniello, Assessore con delega all’Urbanistica e ai lavori Pubblici;

· Patrizia Botta, Assessore con delega alla Gestione delle Risorse Umane, Politiche Comunitarie e rapporti con l’Università.

Il primo cittadino ha ringraziato i quattro assessori nominati per aver accettato l’incarico e per le dimissioni che gli stessi rassegneranno al fine di consentire l’ingresso nell’Amministrazione Comunale degli altri quattro consiglieri non eletti, che hanno preso parte alla competizione elettorale. Si tratta di: Enrico Daniele, Marisa Sarno, Antonio Nasti e Raffaele D’Amato.

L'assise municipale

L’Assemblea ha poi eletto presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, incarichi che sono stati affidati rispettivamente a Rosa De Nardo e Domenico Moccia. In ultimo è stata anche eletta la Commissione Elettorale Comunale.

Il nuovo Consiglio Comunale sarà, dunque, così formato:

Maggioranza: Gianni Iuliano; Rosa De Nardo, Domenico Moccia; Consiglieri eletti Giuseppe Albano, Giuseppe De Maio; consiglieri non eletti subentranti Enrico Daniele, Marisa Sarno, Raffaele D’Amato e Antonio Nasti.

Opposizione: Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Anna Campanella e Domenico Moccia (detto Mimì)

Il commento

“Ringrazio tutti i Consiglieri Comunali presenti qui stasera – ha detto il Sindaco Iuliano al termine del Consiglio Comunale – e in particolar modo i cittadini giunti numerosi nella Casa Comunale che hanno assistito al Giuramento del Sindaco e alla nomina della nuova Giunta. Da oggi iniziamo a lavorare per il bene della Comunità di Bracigliano”. Al termine del Consiglio Comunale nella parte antistante l’ingresso del Municipio si è tenuto un momento di festa al quale hanno partecipato i cittadini presenti e i neo amministratori locali.