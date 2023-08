Comune di Cava: i consiglieri d'opposizione scrivono al Prefetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oggi 31 luglio scade il termine previsto dall’art. 193 del T.U.E.L. per l’assunzione della delibera consiliare attestante il permanere degli equilibri generali di bilancio. Tale termine non risulta infatti differito ulteriormente, a differenza di quello previsto per l’approvazione del bilancio annuale di previsione, recentemente slittato al 15 settembre.

Sempre alla data di oggi, l’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni non ha assunto la delibera in questione, né ha convocato il Consiglio Comunale per deliberare in merito.

Data la conclamata gravità della situazione economico-finanziaria del Comune, e allo scopo di evitare l’ulteriore aggravarsi della stessa, i sottoscritti Consiglieri comunali di opposizione chiedono darsi corso, senza indugio alcuno, a quanto previsto dal 4° comma del medesimo art. 193 T.U.E.L.

I consiglieri comunali di opposizione

Raffaele Giordano, Marcello Murolo, Vincenzo Passa di Siamo Cavesi

Bruno D’Elia, Noi Moderati

Pasquale Senatore di Forza Italia