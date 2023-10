Cava, Identità +Tradizione e gli altri consiglieri chiedono al sindaco la verità sui conti del Comune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Identità +Tradizione la settimana scorsa, all’indomani del parere sfavorevole dei revisori dei conti sul.bilancio previsione , ha chiesto ancora una volta al sindaco Servalli la verità sui conti del Comune di Cava de’ Tirreni. A tutt’oggi, come temevamo, non vi è stata alcuna risposta. Resta tuttavia evidente che le problematiche sollevate dall’organo di revisione contabile sono di non poco conto e comprendiamo l’imbarazzo e la preoccupazione dei tanti consiglieri comunali che ob torto collo sono chiamati ad approvare atti contabili discutibili e discussi.



E diciamo questo a maggior ragione oggi che sembra sia addirittura a rischio la seduta consiliare di domani, a dimostrazione di quanta confusione regni a Palazzo di Città. Purtroppo, a pagare le conseguenze di tanta superficialità e superbia sono con il loro portafoglio i cittadini metelliani, sempre più consapevoli e sconfortati per il marasma amministrativo, l’assenza di progettualità e il fallimento politico, programmatico ed economico-finanziario di un’Amministrazione comunale sempre più disorientata, unicamente interessata a galleggiare per sopravvivere ai suoi errori, alla sua protervia ed alle sue incapacità. Per questo, Identità+Tradizione rinnova il suo appello alle componenenti politiche e civiche moderate di promuovere un’aggregazione che coinvolga le forze migliori della città per contribuire a formulare una piattaforma programmatica capace di ridare una prospettiva di sviluppo futuro alla città di Cava de’ Tirreni, chiudendo così per sempre questa sciagurata esperienza dell’attuale maggioranza di centrosinistra.

Tagli drastici dei servizi ai cittadini: i consiglieri di opposizione puntano il dito sul bilancio di previsione

I consiglieri di Forza Italia, Fratelli D’Italia, Noi Moderati e Siamo Cavesi stamane, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, hanno puntato il dito sul bilancio di previsione 2023-2025 che sarà discusso domani in Consiglio comunale prima di essere votato.

Tagli drastici su servizi essenziali ed evidenti bizzarrie nella ripartizione delle risorse economiche sono il minimo comune denominatore del bilancio di previsione che, secondo i consiglieri di opposizione che hanno indetto la conferenza, avrà come unico risultato di apportare disagi ai cittadini.

“Negli ultimi due anni di amministrazione Servalli i revisori hanno bocciato il bilancio per ben tre volte – ha sottolineato Raffaele Giordano di Siamo Cavesi – senza contare che il bilancio viene sempre discusso e votato oltre i termini previsti. Mi preoccupano le gravi ripercussioni sui cittadini e per questo faccio un appello alla responsabilità ai consiglieri che domani dovranno votare il bilancio in Consiglio”.

Più analitico l’esame effettuato dal consigliere di Fratelli D’Italia Italo Cirielli, il quale ha evidenziato le varie decurtazioni che hanno falcidiato i diversi capitoli di spesa.

“Salta all’occhio che ci sono stati tagli drastici per la derattizzazione e per quanto riguarda le spese di riscaldamento e di elettricità degli impianti sportivi cittadini – ha sottolineato Cirielli – Nessun tipo di contributo è stato dato all’attività sportiva e anche la spesa per il verde pubblico è stata drasticamente ridimensionata, passando dai 90mila euro nel 2022 ai 40mila euro del 2023”. E ancora: “La spesa per il risanamento ambientale è stata tagliata, passando da 20mila euro nel 2022 ai 1000 euro del 2023, mentre quella relativa al trasporto pubblico è passata dai 550mila euro del 2022 ai 230mila euro del 2023. Infine sembra sin troppo ottimistica la spesa per i sinistri stradali che era di 100mila euro del 2022, mentre nel 2023 è stata stimata di 9mila euro”.

Caustico l’intervento di Marcello Murolo di Siamo Cavesi. “Questo bilancio sancisce, da un punto di vista gestionale, una sorta di encefalogramma piatto dell’amministrazione Servalli – ha sottolineato - Dopo otto anni di governo, questa amministrazione non ha più un soldo da destinare ai servizi, allo sviluppo cittadino, alla manutenzione: tutto è stato sprecato e, adesso, l’ente è sommerso dai debiti.

Una situazione come questa richiede sagacia amministrativa, capacità di programmazione, utilizzo efficace del poco che c’è. Esattamente il contrario di quello che l’amministrazione Servalli ha sempre dimostrato di essere e di saper fare”. Ha, inoltre, aggiunto: “Il progetto politico-amministrativo di Servalli è fallito definitivamente. Non ha senso andare avanti e non si comprende il motivo per il quale le forze politiche che fino ad oggi lo hanno sostenuto si ostinano a non prenderne atto”.

Presenti alla conferenza anche il coordinatore cittadino di Fdi Luigi Napoli e il coordinatore cittadino di Fi Mario Colucci.