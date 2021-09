Bilancio del Comune di Cava, le opposizioni: "Perchè la delibera non è stata pubblicata?"

I consiglieri questa mattina hanno chiesto – via posta elettronica certificata – di avere copia di questa delibera. Al momento la richiesta non ha avuto riscontro

La Giunta comunale di Cava de’ Tirreni ha annunciato di aver approvato il bilancio di previsione nella serata di domenica 5 settembre, dopo che le forze politiche di opposizione avevano convocato una conferenza stampa per il giorno seguente per sollecitare il prefetto ad applicare la legge “visto il ritardo con cui si è mossa l’amministrazione Servalli”.

La polemica

Ad oggi la delibera di Giunta non è stata pubblicata sull’albo telematico. I consiglieri di opposizione questa mattina hanno chiesto – via posta elettronica certificata – di avere copia di questa delibera. Al momento la richiesta non ha avuto riscontro. I consiglieri di La Fratellanza, Siamo Cavesi, Fratelli D’Italia e Forza Italia chiedono di sapere “se la delibera è stata approvata veramente e se il testo che sarà pubblicato è lo stesso che è stato approvato la sera del 5 settembre.Resta il dubbio sul perché, a tre giorni dall’approvazione, non è avvenuta ancora la pubblicazione: l’annuncio forse serviva solo ad evitare l’intervento del Prefetto?”