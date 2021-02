Comune di Capaccio: Agresti entra in consiglio al posto di Nobili

Si è tenuta presso l’aula consiliare di Capaccio Capoluogo, oggi, la riunione del consiglio comunale. Uno solo il punto all’ordine del giorno: la surroga della dimissionaria consigliera Stefania Nobili con Antonio Agresti, eletto nella lista Democrazia Capaccese, di 42 anni e che svolge la professione di commercialista e revisore contabile

"Nel rinnovare l’apprezzamento per il gesto dell’avvocato Stefania Nobili e nel ringraziarla per il lavoro svolto. do il benvenuto in consiglio comunale al consigliere Antonio Agresti. Sono certo che saprà dare alla nostra già ben compatta e rodata squadra amministrativa un contributo importante in termini di impegno, affidabilità e professionalità. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte mia e della Città di Capaccio Paestum".