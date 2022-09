Comune di Cava de' Tirreni: tre consiglieri aderiscono ad "Azione"

Tre consiglieri della maggioranza di centrosinistra, che sostiene la maggioranza del sindaco Vincenzo Servalli al Comune di Cava de’ Tirreni, hanno costituito il gruppo consiliare “Azione”, il partito guidato a livello nazionale da Carlo Calenda e che, nel salernitano, vede come capolista alla Camera Mara Carfagna.

L'annuncio

In una nota viene sottolineato che questo nuovo gruppo “rafforza la maggioranza guidata dal sindaco Vincenzo Servalli, che si potrà avvalere di un ulteriore interlocutore politico di rilievo nazionale a sostegno dell’amministrazione. Un partito che, in contrapposizione alla politica populista che purtroppo sta crescendo anche nella nostra Città, intende approcciarsi ai problemi di Cava e dei Cavesi in modo responsabile e pragmatico, proponendo soluzioni concrete e fattibili”. L’attività del gruppo consiliare, il cui capogruppo è stato individuato nell’avvocato Federico de Filippis, “non potrà fare a meno della collaborazione dei tanti cittadini che nell’ultimo periodo hanno inteso sposare gli ideali di Azione e che, fattivamente e già da tempo, sono impegnati nel proporre soluzioni realistiche a problematiche che riguardano Cava de’Tirreni nei più svariati campi quali, ad esempio, sanità, attività produttive, urbanistica, viabilità, sicurezza, sport ecc. Con la nascita del Terzo Polo, finalmente si offre un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese. Questo progetto politico non nasce dalla fusione di due partiti, ma come grande cantiere politico aperto a tutte le personalità che ne vorranno fare parte”.