Comune di Eboli, Nadia La Brocca aderisce a "Cambiamo - Coraggio Italia"

Chiusa la fase delle elezioni comunali, per Cambiamo-Coraggio Italia arrivano altre adesioni da nuovi consigli comunali eletti nell’ultima tornata elettorale. Da Eboli la neo eletta Nadia La Brocca annuncia la sua adesione al partito centrista che, a livello nazionale, si riconosce nel sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e nel governatore della Liguria Giovanni Toti.

L’annuncio

La Brocca, candidatasi nella lista “Eboli 3.0 La Città in Comune”, dichiara: “Desidero esprimere la mia gratitudine a Giuseppe La Brocca e al segretario provinciale Cambiamo-Coraggio Italia, Luigi Cerruti, per l’opportunità che mi è stata data, quella di entrare a far parte di un gruppo di cui condivido principi e obiettivi.Con impegno e dedizione sarò vicina ai cittadini di Eboli, onorando il mandato che mi è stato conferito, in un’ottica di proficua e positiva collaborazione nell’interesse dello sviluppo territoriale e del benessere della comunità ebolitana”.