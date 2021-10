Comune di Eboli: Cuomo si dimette da consigliere, entra Masala

Antonio Cuomo, candidato sindaco di Eboli sconfitto al ballottaggio da Mario Conte, annuncia le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale ma rilancia sull’azione incisiva dell’opposizione all’interno del Consiglio Comunale.

Il cambio

Al suo posto entrerà Emilio Masala, già assessore all’ambiente della giunta Cariello ed esponente – come Cuomo – di Italia Viva. “Nessun disimpegno in politica – precisa Cuomo – Anzi, l’intento è quello di rilanciare l’azione della coalizione, pur in una condizione diversa, con il peso dell’opposizione da portare nel prossimo consiglio comunale”.