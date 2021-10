Comune di Mercato San Severino: il nuovo vicesindaco è Vincenzo Scarano

Il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma ha firmato il decreto di nomina del nuovo Vice Sindaco dell’Amministrazione Comunale. Si tratta dell’avvocato Vincenzo Scarano, al quale sono state attribuite le deleghe all’ambiente, al contenzioso, al personale.

La nomina

Scarano, in passato, ha difeso l’amministrazione comunale di Mercato San Severino in numerosi procedimenti tra cui anche quelli dinanzi agli organi di giustizia Amministrativa per la vicenda dell’impianto di compostaggio.