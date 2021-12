Comune di Nocera Inferiore: si dimette l'assessore Ugolino, entra Amato

Movimenti politici in corso al Comune di Nocera Inferiore dove, a distanza di pochi mesi dalle elezioni amministrative, si è dimesso dalla carica di assessore l’architetto Immacolata Ugolino, che – fa sapere il sindaco Manlio Torquato - ha ricevuto un prestigioso incarico professionale fuori Regione.

Il commento del sindaco:

“Nel ringraziarla, le rinnovo la gratitudine mia e dell’ Amministrazione per la qualità e lo stile del suo impegno amministrativo che ha consentito alla città numerosi interventi: i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport e dello Stadio con la nuova pista di atletica, dei sottopassaggi ed i lavori in corso per la riapertura della villa comunale e dei lavori programmati per il Castello ed il sentiero del Parco Fienga ed ancora, tra gli altri per l’ edilizia scolastica e popolare, i lavori di riqualificazione al Cimitero”.

Il successore

La delega ai Lavori Pubblici sarà perciò assolta dall’avvocato Ciro Amato che – ricorda il primo cittadino - già “ci ha affiancato per le attività infrastrutturali territoriali come consulente esterno e figura di prestigio che già conosce l’iter dei procedimenti di settore in corso che andremo a concludere entro fine mandato”.

Il progetto del Parco

Intanto, con la delibera 273, è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di recupero funzionale interno ed esterno del Castello del Parco Fienga. Il progetto è stato redatto dal gruppo di progettazione interno all’ ufficio tecnico comunale. E’prevista la manutenzione straordinaria delle aree interne (ex patto)e delle aree verdi. Il costo complessivo dell’ intervento è di euro 500.000,00 ed è stato inserito nel programma triennale opere pubbliche 2021/2023. L’ opera sarà realizzata attraverso un mutuo con cassa DD.PP previsto per l’ annualità 2021 del Bilancio 2021-2023. Il sindaco Torquato: “Il castello del Parco Fienga è il simbolo della nostra Nocera. Da testimonianza storica del nostro territorio è diventato un polo culturale di riferimento per l’intero Agro. La sua riqualificazione è una opera che questa Amministrazione ha voluto fortemente. Ringrazio anche per questo il contributo fattivo e prezioso dato dall’ Assessore Imma Ugolino a questa Amministrazione a cui rivolgo attestato di stima”.