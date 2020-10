Comune di Pagani, De Prisco nomina la Giunta: ecco i nomi

Il neo sindaco di Pagani Lello De Prisco ha nominato la nuova Giunta Comunale. Ecco come ha distribuito le deleghe: Filomena Pappalardo (vice sindaco e cultura), Gaetano Cesarano (politiche sociali), Augusto Pepe (lavori pubblici), Giuseppe Campitiello (ambiente), Veronica Russo (contenzioso e viabilità), Pietro Sessa (attività produttive, Suap, politiche agricole e Ztl), Felice Califano (urbanistica), Maria Stella Longo (pubblica istruzione), Davide Nitto (personale).

Il commento

Il primo cittadino, che ha mantenuto la delega alle Finanze, commenta: “Grazie agli assessori che hanno acconsentito ad entrare a fare parte della mia squadra, grazie ai consiglieri delegati, grazie a tutta la mia maggioranza, grazie a tutti i candidati e grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci sosterranno in questo percorso. Abbiamo bisogno di braccia, gambe e cuore per riportare in alto la nostra Pagani!”.