Cava, Filomena Avagliano guida la commissione Pari Opportunità: soddisfatta "Città in Comune"

L’Associazione Città in Comune ed il Gruppo consiliare Città in Comune di Cava de’ Tirreni esprime le congratulazioni per l’incarico ed i migliori auguri di buon lavoro a Filomena Avagliano neo eletta Presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di Cava de’ Tirreni. Filomena Avagliano, Psicologa jr, Militante femminista, si è detta emozionata per il nuovo ruolo e pronta a lavorare in tandem con la giunta. “Mi sento onorata della fiducia riposta in me e darò il meglio cercando di proporre e creare progetti validi per dare dignità a tutte e a tutti con una particolare attenzione per i diritti e le esigenze dei minori e a sostegno delle famiglie. Porto con me una grande energia forte dell’esperienza accumulata in questi anni. L’indifferenza è abulia, l’indifferenza è il peso morto della storia come diceva Antonio Gramsci” – ha dichiarato. L’Associazione Città in Comune ed il Gruppo consiliare Città in Comune di Cava de’ Tirreni, inoltre, ritengono che l’elezione di Filomena Avagliano a Presidente della Commissione Pari Opportunità sarà un ulteriore stimolo e supporto all’attività comunale nell’ottica di sviluppare e dare concretezza alle iniziative mirate al miglioramento della condizione femminile nel comune di Cava de’ Tirreni.

Francesco Lupi

Associazione Città in Comune Cava de’ Tirreni

Adolfo Salsano

Fernando Mandara

Gruppo consiliare Città in Comune di Cava de’ Tirreni