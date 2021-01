Comune di Pontecagnano Faiano, si dimette l'assessore Paola Manzo

Dopo la lettera di qualche giorno fa con la quale i capigruppo di maggioranza chiedevano al sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara una maggiore collegialità nelle decisioni da assumere, oggi sono giunte le dimissioni dell’assessore comunale all’uguaglianza (Politiche Sociali e Piano di Zona, Formazione, Politiche per il lavoro, Servizi cimiteriali, Servizi demografici ed elettorali) Paola Manzo.

L’annuncio

Alla base, secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata, vi sono motivi personali. “Tale decisione - scrive su Facebook - trae origine da motivazioni di natura personali, legate soprattutto alla sempre maggiore difficoltà, da me riscontrata, di coniugare un incarico pubblico di grande responsabilità quotidiana, con l’impegno lavorativo personale, anch’esso fatto di obblighi e scrupolosità. Ringrazio di cuore il Sindaco per la stima accordatami durante questi due anni e mezzo, i colleghi Assessori, persone speciali con le quali ho condiviso ansie e preoccupazioni, il Presidente del Consiglio Dario Vaccaro, i consiglieri di maggioranza, il capogruppo del Partito Democratico Francesco Fusco, le forze politiche di minoranza ed i dipendenti comunali tutti. Ringrazio, infine, i cittadini di Pontecagnano Faiano tutti, con i quali mi scuso per quest'interruzione di mandato amministrativo”.