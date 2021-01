Comune di Pontecagnano, Silvestri lascia la presidenza della Commissione Permanente

“Ho rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della I^ Commissione Consiliare Permanente”. Lo annuncia il consigliere comunale di “Davvero Verdi” Raffaele Silvestri che, attraverso un post su Facebook, conferma il rapporto ormai inclinato con la maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara.

Lo sfogo

Silvestri si rivolge ai suoi concittadini e spiega: “Ho vinto le elezioni con questa maggioranza capeggiata dal Sindaco. Ho sempre rilasciato dichiarazioni nelle quali ho continuamente ribadito di farne parte. Ho sempre votato i provvedimenti che questa maggioranza ha sottoposto al Consiglio Comunale come è accaduto anche durante l'ultima seduta del 30 dicembre 2020. Tutto ciò coerentemente con il voto espresso dagli elettori nell'estate del 2018. L'unica eccezione, durante il Consiglio Comunale di aprile 2019, è rappresentata dal mio rifiuto di votare una mozione della maggioranza (che non è stata mai diffusa pubblicamente) che avrebbe dato il via libera, in quella seduta di Consiglio Comunale, all'impianto di rifiuti dell'Ecosider in Via Irno (il prosieguo di questa vicenda lo conoscete)”. Poi fa sapere che “è trascorso oltre un anno durante il quale non sono mai stato convocato alle riunioni di questa maggioranza (e non solo). Ho deciso, pertanto, di lasciare questa carica” conclude Silvestri.

Le dimissioni dell'assessore