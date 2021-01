Comune di Pontecagnano: Lembo assessore al posto di Manzo, Fiore entra in Consiglio

Dopo le dimissioni di Paola Manzo, oggi è stata nominata assessore comunale di Pontecagnano Faiano Rosa Lembo. Eletta nelle fila di Campania Libera si è tesserata al Partito Democratico, la cinquantaduenne, dirigente amministrativo scolastico, si occuperà di: Bilancio, Risorse Umane, Trasparenza, Innovazione tecnologica, Formazione, Politiche per il lavoro, Servizi cimiteriali, Servizi demografici ed elettorali, Smart city e Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Lembo verrà anche indicata con il nome di Assessore alla Gentilezza.

La staffetta

A fare ingresso nella massima assise cittadina subentrerà la prima non eletta, Nunzia Fiore, già Consigliere in quota Pd per ben cinque anni e candidata alle ultime amministrative nella lista di Campania Libera. Cinquantacinque anni, commercialista, il Consigliere Comunale lascerà il ruolo di Revisore della Farmacia Comunale, di cui faceva parte, per ragioni di incompatibilità.

Il commento del sindaco Lanzara: