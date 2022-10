Centrodestra, a Pontecagnano partiti al lavoro per un'ampia coalizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I partiti di centrodestra lavorano in maniera sinergica per la costruzione e il rafforzamento di un’ampia coalizione alternativa al centrosinistra cittadino a guida PD che, dopo quasi cinque anni di governo della Città, ha tradito il mandato elettorale disattendendo la voglia di CAMBIAMENTO attesa dalla Comunità. Le recenti elezioni politiche hanno, infatti, registrato una sonora bocciatura per il Partito Democratico e dei partiti di centrosinistra, confermando il giudizio negativo degli elettori anche verso l’amministrazione regionale e provinciale a guida De Luca. Nonostante i trionfalistici annunci del sindaco Lanzara e le PROMESSE (NON) MANTENUTE, la Città di Pontecagnano Faiano chiede un cambio di passo che non può essere più nascosto soltanto da slogan e giustificazioni di situazioni debitorie pregresse addebitate alle trascorse amministrazioni.

I partiti di centro-destra, convintamente, intensificheranno la loro azione politica sul territorio in linea con il programma di governo che sarà condiviso tra gli alleati per rilanciare lo sviluppo economico e sociale della città, nell’esclusivo interesse dei cittadini e del benessere dell’intera comunità. La coalizione unita si farà promotrice di un incontro pubblico con l’obiettivo di costruire insieme una chiara proposta politica contrapposta a quella fallimentare del PD e di Lanzara a Pontecagnano Faiano.

I coordinatori cittadini

Fratelli d'Italia

Giuseppe Corrado

Forza Italia

Gianfranco Ferro

Lega

Mario Vivone

Unione di Centro

Filippo Troisi

Popolo della Famiglia

Silvio Citro