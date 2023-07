Comune di Praiano, voto per il bilancio: sindaca da sola in aula, assenti i consiglieri

Consiglio Comunale deserto a Praiano. Alla seconda chiama mancano all'appello gli uomini e le donne della sindaca Anna Maria Caso che anche ieri mattina ha atteso invano l'arrivo dei consiglieri per la celebrazione dell'adunanza chiamata a ratificare su riconoscimento del debito fuori bilancio e la salvaguardia equilibri di bilancio (60mila euro relativo a vicenda contenzioso info point). Anche il giorno precedente, in prima convocazione (in sessione straordinaria) alle 9,30, non si era raggiunto il numero legale (con la sindaca c'erano il vicesindaco Mario Capuano, l'assessore, Agostino Amendola e le consigliere Fiorina Rispoli e Anna Maria D'Urso).

I casi

Ieri, in seconda convocazione, la sindaca, in qualità di presidente del Consiglio comunale, ha proposto la sospensione di un'ora, come previsto dal regolamento, decorsa la quale ha invitato il segretario comunale a procedere al secondo appello nominale. Alle 10,30 risultava presente soltanto una consigliera, Anna Maria D'Urso (oltre alla prima cittadina). Assenti gli altri sette consiglieri: il vicesindaco Mario Capuano e l'assessore, Agostino Amendola, con Gennaro Amendola, Arturo Terminiello, Fiorina Rispoli e i due rappresentanti dell'opposizione Raffaele Cuccurullo e Vincenza Federica Ruocco. Tra impedimenti per motivi di salute e di lavoro sono arrivate alcune giustificazioni via pec. Caso ha chiesto una nuova convocazione del consesso civico: in prima convocazione (urgente) domani sabato 29 luglio alle 11 e in seconda lunedi' 31 luglio alla stessa ora. Ultima chiamata non solo per l'adempimento dei termini di legge.