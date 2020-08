Comune di Salerno, Stasi si avvicina ad Italia Viva e vota Sica

Dopo le adesioni di Pessolano e Mazzeo, quest’ultimo candidato al consiglio regionale, per Italia Viva all’interno del Consiglio Comunale di Salerno potrebbe arrivare una nuova adesione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il retroscena

Si tratta del consigliere comunale Pietro Damiano Stasi che, dopo un dialogo avviato con il coordinamento cittadino, starebbe per sposare il progetto politico di Matteo Renzi. Al momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale. Ma non è passata inosservata la condivisione del manifesto elettorale di Ernesto Sica (candidato al consiglio regionale con Italia Viva) da parte di Stasi sulla sua pagina Facebook. Un primo segnale di avvicinamento al partito? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Con Stasi il gruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale raggiungerebbe quota tre ma, nelle prossime settimane, potrebbe arrivare una quarta adesione.