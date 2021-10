Inchiesta sul Comune di Salerno, Anastasio (FdI) replica a Polichetti: "L'Udc sosteneva Sarno, lui cosa ha fatto?"

“Mario Polichetti dovrebbe chiarire prima di tutti la sua posizione, lo deve al suo partito che ha sostenuto con lealtà il centrodestra unito a Salerno, appoggiando la candidatura a sindaco dell’avvocato Michele Sarno contro il Sistema Salerno, mentre contribuiva ad aiutare sottobanco la coalizione di Enzo Napoli”. Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e già consigliere a Palazzo Sant’Agostino Antonio Anastasio replica alle accuse del segretario provinciale, vicesegretario regionale e coordinatore nazionale per il comparto Sanità dell’Udc Mario Polichetti, rivolte alla partecipazione dell’avvocato Michele Sarno rispetto alla trasmissione televisiva di La7 Non è l’Arena in cui si è parlato dell’inchiesta giudiziaria sugli appalti truccati al comune di Salerno.

“In campagna elettorale, Polichetti non ha dato nessun contributo alla crescita della coalizione del centrodestra a Salerno, né in termini di proposta politica né in termini di voti, anzi è stato tra coloro che hanno cercato di evitare l’unità dei partiti di centrodestra contro l’apparato deluchiano e la coalizione di centrosinistra. La smettesse di attaccare gli altri, se realmente vuole difendere la città di Salerno dal ‘sistema Salerno’ iniziasse a farlo lavorando per una proposta politica chiara ed alternativa, e soprattutto non ambigua, nascondendosi dietro incarichi pubblici. I candidati di riferimento dell’Udc che hanno sposato il progetto civico-politico del centrodestra non hanno ricevuto nessun sostegno dal commissario cittadino che ha deciso di tirarsi indietro dalla competizione elettorale ma continuando a parlare contro tutti e tutto, probabilmente per continuare a mantenere la propria posizione di oppositore al sistema ma parte dello stesso. Polichetti non rappresenta l’Udc perché ha tradito la fiducia dei candidati che, con credibilità e coraggio, hanno sfidato la coalizione deluchiana credendo in un cambiamento. Il centrodestra non ha bisogno di queste persone che hanno solamente rallentato ogni ragionamento di condivisione dei progetti per il rilancio della città di Salerno. Si dimetta e lasci spazio ad altri".