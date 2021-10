Giornalisti ancora fuori dal Comune, Celano (Fi): “Ci aspettiamo da Tringali atto di coerenza e dignità”

“Altro che casa di vetro. Nonostante la nomina di un assessore preposto e gli iniziali proclami del dottore Tringali, il Comune di Salerno continua ad aberrare ogni più elementare forma di trasparenza. Pur di non far entrare i giornalisti all'interno di Palazzo di Città, stamane si è perfino impedito ad un'associazione culturale di tenere una conferenza stampa per la presentazione della 1^ edizione di Salerno Classica, già da tempo calendarizzata". Lo denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano in merito al divieto di accesso ai giornalisti, anche questa mattina, a Palazzo di Città.

L'appello a Tringali: