Comune di Salerno, in 7 lasciano la maggioranza. Il sindaco: "Ce ne faremo una ragione"

E’ crisi aperta nella maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Durante la seduta del consiglio comunale, infatti, ben 7 consiglieri (Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano, Peppe Ventura, Pietro Stasi) hanno ufficializzato l’addio votando contro, tra i vari punti all’ordine del giorno, il bilancio di consolidamento dell’Ente.

La crisi politica

Per mesi li hanno chiamati “malpancisti”, quasi a voler spiegare un fenomeno temporaneo che, come ogni piccolo malore, passa con il tempo o con qualche blanda somministrazione di medicinali: ed invece no, questa volta il mal di pancia di ben 7 consiglieri comunali di maggioranza è diventato una decisione ferma, unica, quasi storica nella storia degli ultimi 25 anni di consiglio comunale di Salerno. Da tempo i diretti interessati chiedevano un maggior coinvolgimento nelle decisioni da parte del sindaco e della Giunta e un confronto collegiale su varie tematiche che - secondo loro - non si sarebbe stato.

La reazione del sindaco

Il primo cittadino, però, guarda avanti: “Sulla presunta mancanza di ascolto, sfido chiunque a dire che mi sottraggo a confronto e dialogo: la cosa è priva di fondamento. Molti consiglieri erano già in odore di trasferimento altrove, già da due anni. Non condivido modi e tempi ma se qualcuno vuole creare una lista autonoma può farlo. Pessima cosa dal punto di vista della politica ma ci sta: se qualcuno ritiene di avere più chance, faccia pure. Mi dispiace per tutti, sono amici anche se fanno scelte radicalmente sbagliate. Evidentemente ci si vuole posizionare per un riscontro elettorale e quindi si fa una scelta autonoma. Sia ben chiaro: vado avanti con la mia maggioranza, per la mia strada, a testa alta e con onore. Chi ci sta, bene, chi non c'è, va bene lo stesso, ce ne faremo una ragione. Non mi dispiaccio, perché in politica non ci si dispiace. Si lavora con coerenza, passione e onore. Cosa che io ho sempre fatto e sempre farò. Anche in questi difficili momenti segnati dal Covid, ci sono sempre stato, in prima linea, insieme alla mia squadra e sempre ci saremo”.